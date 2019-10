Südkoreas Fußballverband-Chef diskutiert mit FIFA und Nordkorea über Ko-Ausrichtung von Frauen-WM

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballverband (KFA) hat mit dem nordkoreanischen Pendant und dem Weltfußballverband FIFA über eine mögliche gemeinsame Ausrichtung der Fußballweltmeitschaft der Frauen diskutiert.Das teilte KFA-Chef Chung Mong-gyu, der die südkoreanische Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel nach Pjöngjang begleitet hatte, am Mittwoch mit.Chung sei am Dienstag, dem Spieltag, im Kim Il-sung-Stadion in Pjöngjang mit FIFA-Chef Gianni Infantino und dem Generalsekretär des nordkoreanischen Fußballverbandes Kim Jang-san zusammengekommen. Sie hätten sich darüber ausgetauscht, die gemeinsame Austragung der Fußball-WM der Frauen 2023 durch Süd- und Nordkorea anzustreben, hieß es.Infantino hatte im Februar dem KFA einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, daraufhin hatte die Organisation Vorbereitungen für die Bewerbung eingeleitet.