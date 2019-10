Gericht erlässt Haftbefehl für Studenten wegen Einbruchs beim US-Botschafter

Photo : YONHAP News

Das zentrale Bezirksgericht in Seoul hat Haftbefehl gegen vier Studenten wegen des illegalen Eindringens in die Residenz des US-Botschafters erlassen.Es bestehe bei den Betroffenen Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr, teilte das Gericht mit.Am vergangenen Freitag hatten mehrere Mitglieder einer progressiven Studentenvereinigung vor der Residenz des US-Botschafters gegen die Forderung Washingtons protestiert, dass Südkorea die Kosten für die Stationierung amerikanischer Soldaten um das Fünffache erhöhen solle.Während des Protests kletterten Teilnehmer auf Leitern über die Mauer des Grundstücks, um in die Residenz zu gelangen.Die Polizei hatte 19 Studenten vorläufig festgenommen.