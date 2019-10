Keine offizielle Reaktion der USA nach Kims Befehl zum Abriss südkoreanischer Anlagen

Photo : YONHAP News

Die USA zeigen sich vorsichtig, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den Abriss der südkoreanischen Einrichtungen am Berg Geumgang befahl.Das Außenministerium in Washington zeigte bis Mittwochvormittag (Ortszeit) keine offizielle Reaktion auf Kims Anordnung.Auch US-Präsident Donald Trump verlor auf seinem Twitterkonto kein Wort über die Angelegenheit.Die Zeitung „Washington Post“ ging davon aus, dass Kims Schritt die Verzweiflung angesichts fehlender Forschritte in innerkoreanischen Wirtschaftsprojekten andeute, die wegen der festgefahrenen Atomverhandlungen mit den USA gehemmt würden. Dabei zitierte die US-Zeitung die Meinungen von Sicherheitsexperten.Die Nachrichtenagentur AP meldete, dass wegen der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der innerkoreanischen Touren zum Berg Geumgang ungewiss geworden sei. Es sei unklar, ob Nordkorea wirklich eigenständig Tourprogramme zum Berg Geumgang entwickeln oder für die Wiederaufnahme der Touren Südkorea stärker unter Druck setzen wolle.