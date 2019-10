„Parasite“ spielte weltweit bereits 100 Millionen Dollar ein

Photo : YONHAP News

Das Einspielergebnis des Films „Parasite“ hat die Marke von 100 Millionen Dollar übertroffen.Laut der US-Fachzeitschrift der Filmindustrie „Hollywood Reporter“ erreichten die weltweiten Einnahmen des koreanischen Filmes 104,5 Millionen Dollar. Der Streifen läuft derzeit in Kinos der USA.„Variety“ veröffentlichte zuvor die Liste von zehn Filmen, die als aussichtsreiche Kandidaten bei den 92. Academy Awards gelten. „Parasite“ steht neben „Once Upon a Time in Hollywood”, „Rocketman“ und „Hustlers” auf der Liste.