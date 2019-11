Seoul strebt weiterhin Kontakt mit Nordkorea wegen Einrichtungen am Geumgang-Berg an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung strebt weiterhin einen Kontakt mit Nordkorea an, um über die Zukunft von Einrichtungen am Geumgang-Berg zu sprechen.Nordkorea fordert den Abriss der von Südkorea in der Tourismuszone gebauten Anlagen.Beobachter erwarten, dass die Regierung diese Woche Nordkorea ein weiteres Schreiben mit der Bitte um Gespräche überstellen wird.Nordkorea hatte am 25. Oktober verlangt, dass Südkorea seine Einrichtungen am Geumgang-Berg abreißen soll. Einen Vorschlag für Arbeitsgespräche vom 28. Oktober hatte Nordkorea tags darauf abgelehnt.Unterdessen richtet sich Aufmerksamkeit darauf, ob die Präsidentin der Hyundai Gruppe Hyun Jung-eun zum 21. Jubiläum des Starts des innerkoreanischen Tourprogramms in zwei Wochen Nordkorea besuchen wird.Das seit 2008 eingestellte innerkoreanische Tourprogramm am nordkoreanischen Geumgang Berg geht auf eine Vereinbarung zwischen der Hyundai Gruppe und dem nordkoreanischen Chosun Komitee für Frieden in Asien und Pazifik zurück. Zum 20. Jubiläum im letzten Jahr waren rund 100 Gäste aus dem Süden nach Nordkorea gereist.