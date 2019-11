Regisseur Park Chan-wook erhält Preis bei Filmfestspielen in Norwegen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook erhält bei den internationalen Filmfestspielen “Film from the south Festival” in Norwegen den Ehrenpreis “Silver Mirror”.Das Organisationskomitees des jährlich in Oslo stattfindenden Festivals teilte mit, bei der Eröffnung des 29. Festivals am heutigen Donnerstag werde dem südkoreanischen Regisseur der Preis verliehen.Während des Festivals, das bis zum 17. November dauert, wird die Filmwelt Parks intensiv beleuchtet. Gezeigt werden zehn repräsentative Werke des Regisseurs, darunter Old Boy, Die Taschendiebin sowie Joint Security Area, JSA.Neben den Filmen Parks wird anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Südkorea und Norwegen ein Sonderprogramm für die ausführliche Vorstellung des koreanischen Kinos angeboten.