Spitzenbeamte der Regierung sollen bei kommender Parlamentswahl kandidieren dürfen

Photo : YONHAP News

Spitzenbeamte der Regierung sollen bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr kandidieren dürfen.Dem könne zugestimmt werden, wenn die regierende Minjoo-Partei Koreas und die potenziellen Kandidaten einverstanden seien.Das sagte der Stabschef im Blauen Haus Noh Young-min am Sonntag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem nationalen Sicherheitsberater Chung Eui-yong und dem politischen Chefsekretär Kim Sang-jo.Damit könnte der Weg zu einer Kandidatur von Beamten des Präsidialamtes und Kabinettsmitgliedern frei sein.Es kamen bereits Spekulationen auf, dass Ministerpräsident Lee Nak-yon und andere hohe Beamten bei der Wahl am 15. April antreten wollen. Damit zeichnen sich auch personelle Veränderungen in der Regierung um die Zeit des Jahreswechsels ab.Im letzten Monat hatte Moon gegenüber Reportern gesagt, zurzeit keine Kabinettsänderung zu planen. Einzig einen neuen Justizminister wolle er finden, nachdem Cho Kuk im letzten Monat zurückgetreten war.