KBS-Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon erreicht 49,7 Prozent

Photo : KBS News

Laut einer Umfrage von KBS liegen die Befürworter und Gegner der Staatsführung von Präsident Moon Jae-in fast gleichauf.49,7 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung in der ersten Hälfte der Amtszeit positiv. Dagegen sprachen 46,6 Prozent von einer schlechten Arbeit.Als Bereich, in dem Moon gute Arbeit leistete, nannten 21,9 Prozent, damit der größte Anteil, „innerkoreanische Beziehungen und Diplomatie“. Dahinter folgten die „Sozialpolitik“ und „politische Reformen“.22,1 Prozent sagten, dass Moons Leistungen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zu wünschen übrig ließen. 16,3 Prozent warfen ihm Versäumnisse in der Immobilienpolitik vor.Bezüglich der Parlamentswahl im kommenden Jahr sagten mehr als die Hälfte, dass man die Regierung und die Regierungspartei unterstützen sollte. 35,6 Prozent sagten, dass das Regierungslager in Schach gehalten werden sollte.Als nächsten Präsidenten wünschten sich 20,9 Prozent Ministerpräsident Lee Nak-yon. Auf Platz zwei folgte der Chef der Freiheitspartei Koreas, Hwang Kyo-ahn, mit 10,7 Prozent Zustimmung.Unter den Parteien lag die Minjoo-Partei Koreas mit 36,6 Prozent Zustimmung an der Spitze. Dahinter folgte die Freiheitspartei mit 21,2 Prozent, gefolgt von der Gerechtigkeitspartei und der Bareunmirae-Partei.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS landesweit 1.000 über 19-Jährige am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.