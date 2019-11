Südkorea im Oktober Spitzenreiter bei Schiffbau-Aufträgen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Schiffbauer haben im Oktober sowohl bei der Auftragssumme als auch beim Auftragsvolumen die Spitzenposition am Weltmarkt erreicht.Laut der britischen Forschungs- und Beratungsfirma Clarkson Research erhielten koreanische Werften im Oktober Aufträge für Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 1,29 Millionen gewichteten Tonnen (CGT). Das entspricht im Vorjahresvergleich einem Zuwachs von 324 Prozent.Damit wurde erstmals in diesem Jahr die Marke von einer Million CGT beim Auftragsvolumen geknackt. Südkorea erreichte somit 86 Prozent Anteil am gesamten globalen Auftragsvolumen von 1,5 Millionen CGT im Oktober.Bei der Auftragssumme konnte Südkorea eine Verbesserung von 287 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,6 Milliarden Dollar erzielen und war damit ebenfalls Weltmarktführer.Südkorea war bei der Auftragssumme seit August stets an der Spitze geblieben, hatte jedoch beim Auftragsvolumen hinter China gelegen.