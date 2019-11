Wirtschaft Börse kann zulegen

Südkoreas Börse hat am Dienstag zulegen können.



Der Hauptindex Kospi gewann 0,79 Prozent auf 2.140,92 Zähler.



Trotz Ungewissheit über die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China und der politischen Unruhen in Hongkong hätten Privatanleger dem Index ins Plus verholfen, sagte Choi You-june von Shinhan Financial Investment. Aufgrund von Berichten, dass die USA ihre Zölle auf Autoimporte verschieben könnten, hätten Autowerte zugelegt, hieß es weiter.