Medien: Beamte aus Nordkorea und USA hatten Treffen am Rande von Nichtverbreitungskonferenz

Photo : YONHAP News

Beamte aus Nordkorea und den USA sind laut einem Medienbericht zu einem Treffen am Rande der Nichtverbreitungskonferenz in Moskau zusammengekommen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch unter Berufung auf Thomas Countryman, früherer kommissarischer Staatssekretär für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit im US-Außenministerium.Countryman nahm an der Moskauer Nichtverbreitungskonferenz in der Vorwoche teil. Er sagte dem Sender am Dienstag (Ortszeit), er habe gehört, dass es ein Treffen zwischen US-amerikanischen und nordkoreanischen Beamten gegeben habe. Er habe jedoch nicht erfahren, worüber gesprochen worden sei.An der Nichtverbreitungskonferenz nahmen Jo Chol-su, Generaldirektor der Nordamerika-Abteilung im nordkoreanischen Außenministerium, und Mark Lambert, US-Sondergesandter für Nordkorea, teil. Zuvor hatte es geheißen, dass die beiden sich am Rande der Konferenz nur kurz begrüßt hätten.