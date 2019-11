Vertrauen der Südkoreaner in ihre Regierung laut OECD-Bericht gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Vertrauen der Südkoreaner in ihre Regierung ist gestiegen.Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schreibt in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, dass 39 Prozent der Südkoreaner Vertrauen in ihre Regierung hätten.Südkorea liegt mit diesem Wert auf Platz 22 der 36 untersuchten OECD-Staaten, noch vor Japan, Frankreich und den USA.Die Schweiz steht an der Spitze, dort vertrauen 85 Prozent der Bürger ihrer Regierung. Es folgen Luxemburg mit 76 Prozent und Dänemark mit 63 Prozent. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 45 Prozent.Die Umfrage führte das Meinungsforschungsinstitut World Gallup im Auftrag der OECD durch. In jedem Land wurden 1.000 Menschen befragt.