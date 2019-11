Fußball: Südkorea spielt in WM-Qualifikation unentschieden gegen Libanon

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der Qualifikation für die Fußball-WM gegen den Libanon unentschieden gespielt.Das Geisterspiel im Camille Chamoun Sports City Stadium in Beirut endete am Donnerstag mit einem 0:0-Unentschieden.Wenige Stunden vor dem Anpfiff um 15 Uhr hatten die Verbände entschieden, aus Sicherheitsgründen kein Publikum zuzulassen. Im Libanon gibt es seit Mitte Oktober Proteste gegen die Regierung.Für Südkorea war es das zweite torlose Unentschieden in der aktuellen Qualifikationsphase. Am 15. Oktober war im Spiel in Gruppe H gegen Nordkorea ebenfalls kein Tor gefallen.