Südkorea und Japan konnten bei Gesprächen vor WTO Differenzen nicht abbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben bei zweiten bilateralen Gesprächen zur Beilegung des Streits über Japans Exportrestriktionen ihre Differenzen nicht abbauen können.Das Treffen fand am Dienstag (Ortszeit) in Genf im Rahmen eines Streitschlichtungsverfahrens der Welthandelsorganisation (WTO) statt.Nach den sechsstündigen Gesprächen sagte Südkoreas Chefunterhändler Chung Hae-kwan vor der Presse, es sei gewiss, dass beide Seiten durch beide Gesprächsrunden das Verständnis für die Position der anderen vertieft hätten. Er glaube jedoch nicht, dass sich die grundlegenden Positionen der beiden Seiten geändert hätten.Chungs Ansprechpartner Junichiro Kuroda sagte ebenfalls, dass beide Länder ihre bisherigen Meinungen nicht geändert hätten.Bei dem Treffen forderte die südkoreanische Delegation eine baldige Zurücknahme der Ausfuhrbeschränkungen Japans. Diese seien willkürlich und diskriminierend und daher mit WTO-Abkommen nicht vereinbar, sagte sie.Die japanische Delegation begründete den Schritt mit der Möglichkeit, dass die drei betroffenen Materialien militärisch zweckentfremdet werden könnten. Die Meinung Südkoreas über die Unvereinbarkeit mit WTO-Abkommen sei nicht richtig.Chung schloss zwar eine dritte Runde der bilateralen Gespräche nicht aus, sagte jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit nicht groß sei. Zugleich hieß es, dass er nach der Rückkehr Alternativen einschließlich der Forderung nach der Zusammensetzung eines Streitschlichtungspanels überprüfen werde.Südkorea hatte am 11. September eine Beschwerde gegen Japan bei der WTO eingereicht, da seine Einschränkung des Exports von drei Halbleiter- und Display-Materialien an Südkorea dem Prinzip des Freihandels widerspreche. Beide Seiten begannen am 11. Oktober bilaterale Gespräche, die erste Stufe nach dem WTO-Streitschlichtungsverfahren.