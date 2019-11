Nordkoreas Vizeaußenministerin wiederholt Forderung nach Verzicht auf feindselige Politik der USA

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui hat die Forderung gegenüber den USA wiederholt, die feindselige Politik gegenüber Nordkorea zu unterlassen.Die entsprechende Äußerung machte Choe nach ihrem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow am Mittwoch in Moskau.Nach ihrer Meinung könnten die Diskussionen im Zusammenhang mit der Nuklearfrage vom Verhandlungstisch künftiger Gespräche genommen worden sein. Sie glaube, dass die Angelegenheit erneut diskutiert werden könne, sollten die USA ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea vollständig zurücknehmen, sagte Choe.Bezüglich der Möglichkeit eines weiteren Nordkorea-USA-Gipfels hieß es, dass solche Gespräche unmöglich wären, solange sich die feindselige Politik der USA fortsetze.Die Diplomatin dementierte zudem die Möglichkeit eines Kontakts mit der US-Seite während ihres Besuchs in Russland.