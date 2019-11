US-Sondergesandter Biegun will mit Nordkoreas Vizeaußenministerin verhandeln

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, will mit der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui verhandeln.Das habe der Diplomat am Mittwoch vor dem Außenausschuss des Senats gesagt, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Biegun war dort zu einer Anhörung anlässlich seiner Beförderung zum Vizeaußenminister erschienen.Biegun wird auch in seinem neuen Amt für die Gespräche mit Nordkorea verantwortlich bleiben.In der Anhörung habe er laut dem Bericht gesagt, dass Choe mit ihm verhandeln solle. Sie genieße das Vertrauen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un.Er habe außerdem betont, dass das Fenster für Gespräche geöffnet bleibe. Nordkorea solle die Gelegenheit nicht verpassen und den Moment nutzen.Auch glaube er, dass seine Beförderung für den Verhandlungsprozess dienlich sei, da damit der Nordkorea-Frage größere Priorität eingeräumt werde.