Seoul will enge Beratungen über GSOMIA-Abkommen fortsetzen

Photo : YONHAP News

Seoul will enge Beratungen über das Abkommen zum Austausch von militärischen Informationen mit Japan (GSOMIA) fortsetzen.Das Präsidialamt in Seoul gab nach der Sitzung des nationalen Sicherheitsrates am heutigen Donnerstag bekannt, das Gremium habe die diplomatischen Bemühungen der Regierung um die Lösung der Frage des GSOMIA-Abkommens überprüft. Seoul werde mit relevanten Staaten weitere Gespräche führen und sich gleichzeitig auf die Situation nach einem Ende des Abkommens vorbereiten, hieß es.Beobachter gehen davon aus, dass die Seouler Regierung bis zum letzten Moment ihre diplomatischen Bemühungen fortsetzen will, um Japan zu einer Haltungsänderung zu bewegen.Das Abkommen zwischen Südkorea und Japan läuft um Mitternacht zum Samstag aus.