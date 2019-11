Quelle: Südkorea schlägt Japan Paketdeal in Bezug auf GSOMIA vor

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des Auslaufens des bilateralen Abkommens über den Austausch von Militärinformationen GSOMIA hat die südkoreanische Regierung laut einer Quelle Japan einen Paketdeal vorgeschlagen.Eine Quelle aus dem Regierungslager sagte am Freitag der Nachrichtenagentur Yonhap, die Regierung wolle anscheinend eine Lösung durch das Industrieministerium anstreben. Die entscheidende Frage sei, ob Japan Südkoreas Vorschlag akzeptieren werde.Seouls solle angeboten haben, dass jede Seite in Bezug auf Japans Exportrestriktionen und Südkoreas Entscheidung für die Beendigung des GSOMIA-Abkommens Zugeständnisse mache. Zudem habe Seoul vorgeschlagen, für die südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit eine Lösung bei gesonderten Verhandlungen anzustreben.Daher habe ein hoher Beamter des Industrieministeriums an der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Donnerstag teilgenommen, hieß es.Die Quelle sagte, dass das Industrieministerium den Vorschlag offenbar im Zusammenhang mit den Ausfuhrbeschränkungen der japanischen Seite übermittelt habe. Ihres Wissens habe Tokio jedoch noch nicht geantwortet, ob es den Vorschlag akzeptieren wolle. Die Chancen stünden 50 zu 50.Wie verlautete, diskutiere der Nationale Sicherheitsrat derzeit über die endgültige Position Seouls zur GSOMIA-Frage. Das Präsidialamt werde nach der Überprüfung auf der Sitzung mit der Billigung von Präsident Moon Jae-in die endgültige Position bekannt machen.An der Sitzung nehmen offenbar Außenministerin Kang Kyung-wha, Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und der Chef des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, Noh Hyeong-ouk, teil.