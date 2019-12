AFC kürt erneut Son Heung-min zu Asiens internationalem Spieler des Jahres

Photo : YONHAP News

Son Heung-min ist erneut zum besten asiatischen Fußballspieler gekürt worden, der in einer ausländischen Liga spielt.Bei der Verleihung der Auszeichnungen des Asiatischen Fußballverbandes (AFC) 2019 am Montag in Hongkong ging der Preis AFC Asiens internationaler Fußballer des Jahres an den Südkoreaner, der für Tottenham Hotspur spielt.Die Auszeichnung wird dem Fußballspieler aus einem AFC-Mitgliedsland verliehen, der in einer ausländischen Liga Höchstleistungen bringt.Son gewann den Preis zum dritten Mal nach 2015 und 2017.Lee Kang-in von FC Valencia wurde mit dem Preis AFC Jugendspieler des Jahres ausgezeichnet. Er hatte großen Anteil daran, dass Südkorea bei der FIFA U-20-WM den zweiten Platz erreichte. Der Trainer der südkoreanischen U-20-Nationalmannschaft Chung Jung-yong wurde zum Trainer des Jahres bei den Herren gekürt.