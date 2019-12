Photo : YONHAP News

Die ehemalige Staatspräsidentin Park Geun-hye ist nach einem 73-tägigen Aufenthalt in einer Klinik wieder in ein Gefängnis in Seoul verlegt worden.Park wurde am 16. September dieses Jahres in einer Klinik an der Schulter operiert.Die Entlassung aus der Klinik begründete das Justizministerium mit ihrem verbesserten Gesundheitszustand.