Nordkorea will bei Parteisitzung diesen Monat über wichtige Angelegenheiten entscheiden

Photo : YONHAP News

Nordkorea will später in diesem Monat eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei einberufen, um über wichtige Angelegenheiten zu entscheiden.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Die Entscheidung habe das Präsidium des Politbüros des Zentralkomitees der Arbeiterpartei getroffen, um entsprechend der veränderten Situation im In- und Ausland über wesentliche Fragen zu diskutieren und entscheiden.Es wird erwartet, dass Nordkorea eine wichtige Entscheidung im Zusammenhang damit treffen wird, dass die von ihm gesetzte Frist für Atomgespräche mit den USA zum Jahresende ausläuft.Eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei tagt, wenn Nordkorea wichtige Strategien und Maßnahmen beschließt. Beim Treffen im April nach dem ergebnislosen zweiten USA-Nordkorea-Gipfel wurde beschlossen, die Wirtschaft selbstständig aufzubauen. Bei der Sitzung im April letzten Jahres wurde der Kurs für die gleichzeitige Entwicklung von Atomwaffen und der Wirtschaft aufgegeben und der Einsatz für den Wirtschaftsaufbau beschlossen.