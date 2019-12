Medien: UN-Sicherheitsrat diskutiert über Nordkoreas Waffentest

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat wird bei einer Sitzung über Nordkoreas jüngsten Abschuss von Projektilen diskutieren.Der Weltsicherheitsrat habe beschlossen, am Mittwoch (Ortszeit) eine Sitzung hinter verschlossenen Türen abzuhalten, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Das Gremium habe den europäischen Ratsmitgliedern Großbritannien und Frankreich die Forderung nach der Einberufung einer Sitzung übermittelt, hieß es unter Berufung auf eine diplomatische Quelle aus den Kreisen des Sicherheitsrats.Nordkorea hatte am 28. November zwei Projektile ins Ostmeer abgefeuert. Am folgenden Tag hatte das Land bekannt gegeben, einen supergroßen Mehrfachraketenwerfer in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un getestet zu haben.Am 30. November warnte Nordkorea zudem den japanischen Premierminister Shinzo Abe davor, den Waffentest als Abschuss einer ballistischen Rakete bezeichnet zu haben. Abe werde bald, und zwar ganz aus der Nähe, sehen, was eine reale ballistische Rakete sei, drohte ein leitender Beamter des Außenministeriums.