Die südkoreanische Regierung hat Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Staatsbesuch eingeladen.Dies gab ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Donnerstag vor der Presse bekannt.Auf Seouls Wunsch nach einem Besuch Xis in möglichst naher Zukunft eingehend habe die chinesische Seite erwidert, ein Staatsbesuch in der ersten Hälfte des kommenden Jahres würde überprüft.Xi hatte im Juli 2014 einen Staatsbesuch in Seoul abgestattet.