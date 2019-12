Keine Einigung mit USA über Aufteilung der Kosten für Truppenstationierung

Photo : KBS News

Südkorea und die USA haben sich noch nicht über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Truppen in Korea einigen können.Das sagte der südkoreanische Chefunterhändler Jeong Eun-bo am Donnerstag nach der vierten Verhandlungsrunde in Washington.Washington fordere unverändert eine drastische Anhebung des südkoreanischen Finanzbeitrags. Es sei keine konkrete Einigung erzielt worden und es müssten noch Differenzen überbrückt werden, sagte er vor dem Abflug.Zu den Chancen auf eine Einigung binnen Jahresfrist befragt sagte er, dass Südkorea sich darum bemühen wolle.Beide Seiten wollen noch diesen Monat in Seoul zur fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen.