Trump: Nordkorea kann mit Feindseligkeit alles verlieren

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea gewarnt, dass es mit Feindseligkeit alles verlieren könne.Kim sei zu klug und habe zu viel zu verlieren, in der Tat alles, wenn er in feindseliger Manier handele, schrieb Trump am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.Nordkorea hatte zuvor bekannt gegeben, an der Satelliten-Startanlage Sohae in Dongchang-ri erfolgreich einen wichtigen Test durchgeführt zu haben.Kim Jong-un habe mit ihm in Singapur eine starke Einigung für die Denuklearisierung unterzeichnet und er wolle sein besonderes Verhältnis zum US-Präsidenten nicht gefährden oder sich in die Präsidentschaftswahl im kommenden November einmischen.Unter Kims Führung verfüge Nordkorea über ein riesiges wirtschaftliches Potenzial. Die NATO, China, Russland, Japan und die ganze Welt seien in dieser Angelegenheit vereint, sagte Trump weiter.