Gründer von Daewoo Group, Kim Woo-choong, ist tot

Kim Woo-choong, früherer Vorsitzender der Unternehmensgruppe Daewoo, ist tot.Laut seiner Familie starb Kim am Montag um 23.50 Uhr an einer chronischen Krankheit. Er wurde 82 Jahre alt.Kim war seit Dezember in einem Krankenhaus behandelt worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte.Er gründete die Daewoo Group, die von den 1980er Jahren bis Ende der 90er Jahre das zweitgrößte Konglomerat in Südkorea war. Der Konzern erklärte sich jedoch 1999 für bankrott.Die Trauerfeier wird am Donnerstagmorgen am Ajou Universitätskrankenhaus in Suwon stattfinden.