Russland fordert von USA und Nordkorea gegenseitige Maßnahmen für Gespräche

Photo : YONHAP News

Der russische Außenminister Sergei Lawrow hat betont, dass für Fortschritte bei Atomgesprächen gegenseitige Maßnahmen Nordkoreas und der USA erforderlich seien.Die entsprechende Äußerung machte Lawrow auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag (Ortszeit) in Washington.Er sagte, dass Russland die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA fördern werde.Zugleich betonte er, Russland sei zuversichtlich, dass erst dann Ergebnisse erzielt werden könnten, wenn man dem Gedanken folge, dass Dialog auf Gegenseitigkeit beruhe. Man könne von Nordkorea nicht verlangen, alles jetzt sofort zu tun, damit es erst dann zu Sicherheitsgarantien und einer Sanktionsaufhebung kommen könnte.Lawrow forderte zudem die internationale Gemeinschaft auf, auf dringende wirtschaftliche und humanitäre Bedürfnisse Nordkoreas zu reagieren.