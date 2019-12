Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens äußern Besorgnis über Nordkoreas Waffentests

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens haben über die fortgesetzten Raketenstarts und den jüngsten Triebwerkstest Nordkoreas tiefe Besorgnis geäußert.Die entsprechende Äußerung machten Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo und seine australische Amtskollegin Linda Reynolds auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an das bilaterale Außen- und Verteidigungsministertreffen am Dienstag in Sydney.Die Minister forderten Nordkorea auf, entsprechend den Bemühungen des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und der internationalen Gemeinschaft für eine Problemlösung durch Gespräche Handlungen zu unterlassen, die zu einer Eskalation der militärischen Spannungen führen könnten.Sie gelangten zu der Einschätzung, dass die innerkoreanische Militärübereinkunft vom 19. September letzten Jahres eine positive Rolle für den Abbau der militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und die Beseitigung der Kriegsgefahr spiele. Die Verschiebung gemeinsamer Militärübungen Südkoreas und der USA trage zu den diplomatischen Bemühungen um eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung bei.