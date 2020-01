Schweden kommuniziert mit Nordkorea und USA für Dialogförderung

Photo : YONHAP News

Schweden kommuniziert laut einem Medienbericht mit Nordkorea und den USA, um ihre Gespräche zu fördern.Das sagte ein Sprecher des schwedischen Außenministeriums am Dienstag gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America (VOA). Die schwedische Regierung fördere weiterhin aktiv den Dialog und bleibe bereit, weitere Gespräche zwischen beiden Parteien zu unterstützen.Damit antwortete er auf die Frage nach Schwedens Position zur Äußerung der USA, dass sie Nordkorea Verhandlungen in Stockholm vorgeschlagen hätten.Der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O´Brien, hatte am Freitag in einem Medieninterview gesagt, die USA hätten Nordkorea mitgeteilt, dass sie die zuletzt Anfang Oktober geführten Verhandlungen in Stockholm fortsetzen möchten.