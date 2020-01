Wirtschaft Börse in Seoul legt Verschnaufpause ein

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch eine Verschnaufpause eingelegt.



Der Kospi beendete den Handel 0,35 Prozent schwächer bei einem Stand von 2.230,98 Zählern. Zuvor hatte der Hauptindex vier Handelstage in Folge zulegen können.



Anlass für Skepsis der Anleger gaben Berichte, nach denen die US-Zölle auf chinesische Produkte auch nach der vorläufigen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China bestehen bleiben.



Investoren hätten vor der Einigung Gewinne mitnehmen wollen, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.



Gestern hatte der KOSPI auf dem höchsten Stand seit fast neun Monaten geschlossen.