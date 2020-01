Fußball: Südkorea macht nach 2:1-Sieg über Jordanien nächsten Schritt in Richtung Olympia

Photo : YONHAP News

Die U-23 Fußballnationalmannschaft der Herren hat nach einem 2:1-Sieg über Jordanien den nächsten Schritt in Richtung Olympia gemacht.Ein Freistoßstor durch Lee Dong-yeong in der Nachspielzeit sicherte der Mannschaft am Sonntag im Thammasat Stadion im thailändischen Rangsit den knappen Sieg im Viertelfinale.Die Mannschaft von Kim Hak-bum steht damit im Halbfinale der Qualifikation des asiatischen Fußballverbandes AFC. Die Vorschlussrunde dient als Qualifikation für die Olympischen Spiele. Das Olympia-Ticket sichern sich die Finalisten und der Dritte.Südkorea spielt am Mittwoch im Halbfinale gegen Australien.