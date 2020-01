Südkorea protestiert gegen erneute Ansprüche Japans auf Dokdo

Photo : YONHAP News

Südkorea hat gegen erneute Ansprüche Japans auf Dokdo protestiert.In einer im Namen eines Sprechers des Außenministeriums veröffentlichten Erklärung hieß es am Montag, dass Dokdo in historischer und geografischer Hinsicht sowie nach internationalen Gesetzen südkoreanisches Territorium sei.Japan solle seine aussichtslosen Versuche in Bezug auf die östlichsten Inseln unterlassen und der Geschichte ins Gesicht sehen.Zuvor am Montag hatte der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi gesagt, dass Dokdo zu Japan gehöre, wenn man historische Fakten und internationales Recht betrachte.Es war bereits das siebte Mal seit 2014, dass ein japanischer Außenminister Anspruch auf die Felseninseln anmeldete.