Koreanische Mobilfunkanbieter wollen bald 5G Standalone (SA) anbieten

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird voraussichtlich im ersten Halbjahr der kommerzielle Betrieb von 5G Standalone (SA) beginnen.Nach Branchenangaben am Freitag treffen die drei Mobilfunkanbieter Vorbereitungen, um ihre 5G-Dienste von Non-Standalone (NSA) auf SA zu wechseln.5G SA setzt im Gegensatz zum derzeitigen 5G NSA kein LTE-Netz mehr voraus, sondern nutzt gänzlich die 5G-Technik.Der kommerzielle Betrieb von 5G Standalone wird verglichen mit 5G NSA einen doppelt so schnellen Zugriff ermöglichen und die Effizienz der Datenverarbeitung verdreifachen.