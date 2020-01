Erdbeben nahe Atomtestgelände in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nahe einem Nukleartestgelände in Nordkorea ist heute ein Erdbeben registriert worden.Um 9.33 Uhr ereignete sich ein Erdbeben der Stärke 2,5 nahe Kilju in der Provinz Nord-Hamgyong. Das Epizentrum liegt 41 Kilometer nordnordwestlich von Kilju, das Hypozentrum befindet sich in 41 Kilometern Tiefe.Das südkoreanische Wetteramt vermutete, dass das Beben als Folge des sechsten Atomtests Nordkoreas im Jahr 2017 verursacht worden sei. Das Epizentrum liege schätzungsweise drei Kilometer von dem Testgelände entfernt.Nordkorea hatte am 3. September 2017 in Punggye-ri in Kilju seinen sechsten Nuklearversuch unternommen, was damals ein künstliches Beben der Stärke 5,7 ausgelöst hatte.