„Parasite“ an der Spitze der italienischen Kinocharts

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho feiert nach dem Oscar-Triumph auch in Italien Kinoerfolge.Die Zeitung „La Repubblica“ schrieb am Mittwoch (Ortszeit), dass die schwarze Komödie am Dienstag rund 156.900 Euro einspielte und an der Spitze der Kinocharts rangierte.Bisher hat der Film in Italien knapp 2,56 Millionen Euro eingespielt.Die Zeitung schrieb, dass das „Oscar-Phänomen“ zwar nichts Neues sei. Der Erfolgsmarsch von „Parasite“ sei aber dennoch überraschend.Nach weiteren Angaben wird die Zahl der Kinos, in denen „Parasite“ aufgeführt wird, ab Donnerstag auf fast 400 steigen. Zudem wird „Memories of Murder“, Bongs Produktion aus dem 2003, bald in die Kinos in Italien kommen.