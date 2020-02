Nationales Schneefälle in vielen Teilen des Landes – Temperaturrutsch am Dienstag erwartet

Am Montag sind weite Teile Südkoreas von Schneefällen heimgesucht worden.



Für die Provinz Gyeonggi, den Westen der Provinz Gangwon, die Regionen Chungcheong und Honam gilt eine Schneewarnung.



Auf der östlichen Insel Ulleung fielen über 30 Zentimeter Schnee. In der Honam-Region und den Berggebieten von Gangwon wurden rund 20 Zentimeter Niederschlag registriert.



Ab Montagnachmittag soll es in der Hauptstadtregion aufhören, zu schneien. In Honam und auf der Insel Jeju soll es jedoch bis Dienstagmorgen weiter schneien. Auf den Inseln Ulleung und Dokdo sowie im Berggebiet von Jeju werden noch bis zu 30 Zentimer Schnee fallen.



Am Dienstagmorgen werden die Temperaturen drastisch abrutschen, und zwar auf minus 14 in Cheorwon. In Seoul soll das Quecksilber auf minus acht Grad fallen, in Busan auf minus vier.