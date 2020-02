Südkorea startet geostationären Umweltsatelliten

Photo : YONHAP News

Südkorea wird planmäßig am Mittwoch den weltersten geostationären Umweltsatelliten starten.Der Satellit soll die Beobachtung von Bewegungen von Feinstaub über Nordostasien ermöglichen.Laut dem Wissenschaftsministerium wird der Satellit Chollian 2B am Mittwoch gegen 7.18 Uhr koreanischer Zeit vom Raumfahrtzentrum in Guyana ins All geschossen.Der Satellit wurde am 5. Januar mit dem Flugzeug nach Guyana transportiert. Nach der Ankunft im Raumfahrtzentrum am 6. Januar begannen die Startvorbereitungen.Der Chollian 2B wird als welterster geostationärer Umweltsatellit in einer geostationären Umlaufbahn in 36.000 Kilometer die Feinstaublage und Luftschadstoffe beobachten.Der Satellit wird rund einen Monat nach dem Start seine Umlaufbahn erreichen. Ab Oktober wird er Daten über die Meeresumwelt senden und ab dem kommenden Jahr auch Informationen über die Luftumwelt wie Feinstaub. Sein Erfassungsgebiet reicht von Japan bis zum Norden Indonesiens und dem Süden der Mongolei. Insgesamt 13 Länder werden von dem Satelliten erfasst.