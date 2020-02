Südkorea schickt Regierungsflieger für Evakuierung von Landsleuten von Kreuzfahrtschiff in Japan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat heute einen Regierungsflieger nach Japan geschickt, um Landsleute von einem wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff zu evakuieren.Die Maschine startete mit medizinischem Personal und Quarantäne-Personal an Bord vom Flugplatz Seoul Air Base in Seongnam. Sie wird gegen 16 Uhr am Flughafen Haneda in Tokio landen.Von insgesamt 14 südkoreanischen Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf der im Hafen von Yokohama liegenden „Diamond Princess“ hatten vier Südkoreaner und ein japanischer Ehepartner den Wunsch geäußert, nach Südkorea zu kommen. Die Rückkehr von zwei Crewmitgliedern könne jedoch erst nach Diskussionen mit der Reederei festgelegt werden, teilte die Regierung mit.Die eingesetzte Maschine kann maximal 19 Personen aufnehmen. Da höchstens fünf Personen ausgeflogen würden und die gesamte Zahl einschließlich des medizinischen Personals nicht zehn übertreffen werde, sei keine Chartermaschine, sondern ein Militärflugzeug eingesetzt worden, so die Regierung.Die Maschine wird am Mittwochvormittag am Flughafen Gimpo in Seoul zurückerwartet.Das Außenministerium teilte mit, dass es weiterhin in engem Kontakt mit den auf dem Schiff verbleibenden Landsleuten stehen und konsularische Hilfe anbieten werde.Laut Informationen hat keiner der 14 Südkoreaner Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus.