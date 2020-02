Flüchtlinge aus Nordkorea streben Gründung eigener politischer Partei an

Photo : YONHAP News

Flüchtlinge aus Nordkorea wollen in Südkorea eine politische Partei gründen.Etwa 200 Initiatoren versammelten sich heute in Seoul und riefen einen Vorbereitungsausschuss ins Leben.Sie erklärten, eine politische Partei gründen zu wollen, die sowohl für die Gemeinsamkeiten als auch Differenzen der 80 Millionen Nord- und Südkoreaner stehe. Die Partei für die Vereinigung von Süd und Nord werde sich auf eine Vereinigung vorbereiten, an der Süd- und Nordkoreaner unter Federführung von Flüchtlingen aus dem Norden arbeiteten, hieß es.