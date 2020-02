Nach nordkoreanischen Angaben weiter keine Corona-Infektionen im Land

Nordkorea hat wiederholt behauptet, dass es im Land keine Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gebe.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ widmete in ihrer Mittwochsausgabe der Lungenkrankheit Covid-19 mehrere Artikel. In Nordkorea gebe es weiter keinen Infektionsfall, hieß es.Abgedruckt war ein Foto von einer Erkundungsfahrt zu Stätten der Revolution in der Umgebung des Bergs Paekdu. Darauf ist zu sehen, dass alle Teilnehmer Mundschutz tragen.Die Zeitung stellte auch Schutzmaßnahmen in einem Krankenhaus in der Provinz Gangwon vor. Für die Desinfektion und Belüftung habe man Wermutkraut verbrannt, hieß es.Die Weltgesundheitsorganisation gab unterdessen bekannt, Nordkorea auf dessen Wunsch Schutzbrillen, Mundschutzmasken und Testreagenzien bereitgestellt zu haben.