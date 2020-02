Streitkräfte verhängen Urlaubs- und Ausgangssperre für Soldaten

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte haben eine Urlaubs- und Ausgangssperre für alle Soldaten verhängt.Grund ist die Ansteckung eines Marinesoldaten auf der Insel Jeju mit dem neuen Coronavirus. Erstmals gibt es damit einen Corona-Patienten in den Reihen der Streitkräfte.Laut dem Verteidigungsministerium sei die Entscheidung am Donnerstag in einer Sitzung unter Leitung von Minister Jeong Kyeong-doo gefällt worden.Auf Anraten von Experten sei beschlossen worden, dass die Soldaten keinen Urlaub nehmen, die Kasernen nicht verlassen und keinen Besuch empfangen dürfen. Die Regelung sei ab Samstag gültig.Eine Ausnahme gelte im Falle von Resturlaub vor der Beendigung des Militärdienstes und für Familienanlässe wie Hochzeiten und Beerdigungen.