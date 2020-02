Zweiter Todesfall wegen Coronavirus in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der zweite Todesfall wegen des neuen Coronavirus gemeldet worden.Eine Frau in ihren Fünfzigern starb in einem Krankenhaus der Stadt Busan im Südosten des Landes. Sie stammt aus dem selben Landkreis wie der Mann, der am Donnerstag als erster Todesfall in Südkorea wegen Covid-19 registriert worden war. Ihre Infektion war heute bestätigt worden, anschließend war sie in das Krankenhaus in Busan gebracht worden.Über Nacht waren bis Freitagnachmittag 100 neue Ansteckungsfälle gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten im Land stieg damit auf 204. Es ist das erste Mal, dass über 50 neue Infektionsfälle auf einmal bestätigt wurden.83 Neuinfektionen wurden in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang gemeldet. In 81 Fällen davon besteht ein Zusammenhang mit der Shincheonji-Kirche Jesu in Daegu.Fünf neue Fälle wurden in Seoul nachgewiesen, drei in der Provinz Süd-Gyeongsang und zwei in Gwangju. Jeweils ein bestätigter Patient wurde in den Provinzen Süd-Chungcheong, Nord-Chungcheong, Gyeonggi, Nord-Jeolla gemeldet.Angesichts der Masseninfektion in Daegu und Nord-Gyeongsang erklärte die Regierung die Region zu einer Sonderkontrollzone. Sie will die Liste sämtlicher Mitglieder der Shincheonji-Kirche in Daegu erhalten und die Isolierung der Gläubigen veranlassen.Zudem werden alle an einer Lungenentzündung erkrankten Patienten, die stationär in Krankenhäusern in Daegu behandelt werden, auf das neuartige Coronavirus getestet. Für die Behandlung der Corona-Patienten wurde im Schnellverfahren eine neu eingerichtete Station an einem Universitätskrankenhaus genehmigt.Darüber hinaus will die Regierung alle Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses Daenam auf das Coronavirus testen. Dort wurden bisher 16 Infektionen einschließlich eines Todesfalls gemeldet.