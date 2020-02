Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea auf 433 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Infektionen in Südkorea ist auf 433 gestiegen.Mit Stand von Samstagnachmittag wurden 87 Neuinfektionen gezählt. Davon wurden 69 neue Krankheitsfälle in Daegu und der sie umgebenden Provinz Nord-Gyeongsang nachgewiesen, teilten Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) mit. 62 Fälle stünden mit einer religiösen Organisation in Daegu in Zusammenhang.Auch wurden erstmals Ansteckungen in Ulsan, Sejong und der Gangwon-Provinz gemeldet. Damit ist das Coronavirus mittlerweile in allen 17 Provinzen und provinzfreien Städten aufgetreten.Unterdessen konnte ein weiterer Corona-Patient heute aus dem Krankenhaus entlassen werden. Damit konnten 18 der Infizierten wieder genesen.Sars-CoV-2 forderte in Südkorea bislang zwei Todesopfer. Die Polizeibehörde der Provinz Nord-Gyeongsang teilte jedoch mit, dass das Virus im Körper eines Mannes in seinen 40ern entdeckt worden sei, der in der Stadt Gyeongju tot aufgefunden worden war.