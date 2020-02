Börse in Seoul verliert wegen Virusangst kräftig

Photo : YONHAP News

Die Börse in Südkorea hat wegen der Verunsicherung über die Ausbreitung des Coronavirus am Montag 3,87 Prozent verloren.Der Kospi beendete den Handel bei 2.079,04 Zählern, es war der niedrigste Stand seit dem 5. Dezember des Vorjahres. Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem Dollar stark an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsschluss zu 1.220,2 Won gehandelt, nach 1.209,2 Won am Freitag.Der rapide Anstieg der Zahl der Covid-19-Patienten habe auf der Stimmung gelastet, sagte Seo Sang-young vonKiwoom Securities. Auch hätten Zahlen zum Einkaufsmanager-Index in den USA Bedenken über einen weltweiten Abschwung genährt.Am Vormittag hatte der Kospi um 11.20 Uhr bereits drei Prozent im Minus notiert, nachdem weitere 161 Ansteckungsfälle mit dem neuen Coronavirus gemeldet worden waren.Am Sonntag hatte Südkorea wegen des Coronavirus die höchste Alarmstufe ausgerufen.