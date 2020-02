Seoul hofft auf Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und USA

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hofft auf die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Nordkorea und den USA.Damit ging das Vereinigungsministerium in Seoul auf die Frage nach der Position Südkoreas hinsichtlich der stockenden Gespräche zwischen den USA und Nordkorea seit ihrem ergebnislos beendeten Gipfel in Hanoi vor einem Jahr ein.US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kamen am 27. und 28. Februar letzten Jahres in Hanoi zu einem Gipfelgespräch zusammen. Dabei erzielten sie jedoch keine nennenswerten Ergebnisse. Arbeitsgespräche im vergangenen Oktober in Stockholm scheiterten ebenfalls.Hinsichtlich der Unterstützung der Quarantäne wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für Nordkorea gab das Ministerium bekannt, es seien Anfragen von privaten und internationalen Organisationen eingegangen. Bislang gebe es aber keine, die die Regierung in Seoul offiziell geprüft habe, hieß es weiter.