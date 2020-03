Ex-Präsidentin Park Geun-hye wegen Schreibens scharf kritisiert

Photo : YONHAP News

Die regierende Minjoo-Partei Koreas (DP) und kleinere Oppositionsparteien haben die frühere Präsidentin Park Geun-hye scharf kritisiert.Sie hatte in einem Schreiben aus dem Gefängnis den konservativen Block zu einer Allianz vor den Parlamentswahlen im April aufgerufen.Park solle sich eher darauf konzentrieren, ihre Fehler zu bedauern und den Preis für ihre Verbrechen zu bezahlen, sagte die Sprecherin des DP-Wahlvorbereitungsausschusses, Je Youn-kyung. Niemand in der südkoreanischen Öffentlichkeit werde sich von ihrer politischen Hetze überzeugen lassen, wenn sie versuche, "Taegeuki Truppen" zusammenzustellen oder Wahlkampfempfehlungen zu geben.Indem sie sich als Opfer politischer Intrigen darstelle, weise sie lediglich die Entscheidung des Volkes zurück, sie wegen Amtsvergehen anzuklagen, hieß es weiter.Der Sprecher der Partei für eine bessere Lebensgrundlage, Kim Jeong-hyeon, bezeichnete Parks Botschaft als wohl kalkuliertes politisches Manöver, um ihre Anhänger zu mobilisieren und Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Parks Amtsenthebung sei ein Urteil der Öffentlichkeit, das sich nicht rückgängig machen lasse, betonte er.Die Sprecherin der Gerechtigkeitspartei Oh Hyeon-joo sagte, der Schritt zeige, dass die Vereinte Zukunftspartei (UFP) sich nicht von ihrer Vorgängerin, der Saenuri-Partei, unterscheide. Die frühere Regierungspartei hatte sich nach Parks Amtsenthebung aufgelöst.Die Ex-Präsidentin hatte am Mittwoch über ihren Anwalt einen handgeschriebenen Brief veröffentlicht. Darin ruft sie all diejenigen, die Südkoreas Nationalflagge Taegeukgi schwenken dazu auf, sich ungeachtet von Differenzen für die Schaffung eines besseren Landes mit der führenden Oppositionspartei zusammenzuschließen.