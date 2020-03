BTS rangieren auf Platz drei in Liste der weltweit meistverkauften Alben

Photo : YONHAP News

„Map of the Soul: Persona“ von BTS zählt zu den zehn meistverkauften Alben der Welt im vergangenen Jahr.Der Weltverband der Phonoindustrie IFPI veröffentlichte am Donnerstag (Ortszeit) im Internetauftritt die Liste der globalen Top 10-Alben von 2019. Das Album der K-Pop-Band rangierte auf Platz drei.Damit konnten BTS als erste südkoreanische Sänger das zweite Jahr in Folge auf der Rangliste stehen. Letztes Jahr belegte ihr Album „Love Yourself: Answer“ den zweiten Platz, „Love Yourself: Tear“ den dritten Platz.An der Spitze der Charts von 2019 steht „5×20 All the BEST!! 1999-2019”, ein Jubiläumsalbum der japanischen Boyband Arashi.