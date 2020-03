Big Hit Entertainment startet Videoserie für Koreanischlernen mit BTS

Photo : YONHAP News

Die Agentur der Popgruppe BTS führt ein Programm für das Lernen von Koreanisch ein, um den Fans weltweit angesichts sprachlicher Schwierigkeiten beim Genuss der K-Popmusik weiterzuhelfen.Big Hit Entertainment teilte mit, am Dienstag um 14 Uhr auf Wevers, einer Plattform für die Fangemeinde, „Learn Korean with BTS“ (Koreanisch lernen mit BTS) einzuführen, einen sogenannten Short Form Content zum Erlernen der koreanischen Sprache.Dabei werden vorhandene Videoserien von BTS wie „Run BTS!“, „Bangtan Bomb“ und „BTS Episode“ neu zusammengesetzt, und zwar mit dem Schwerpunkt auf koreanische Ausdrücke, die die BTS-Mitglieder häufig verwenden.Jedes Video dauert ungefähr drei Minuten und enthält einfache koreanische Grammatik und Ausdrücke. Insgesamt 30 Videoclips werden veröffentlicht, am Dienstag zuerst drei Episoden.