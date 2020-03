Südkorea meldet 78 neue Corona-Fälle – insgesamt 9.661 Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Fälle von Covid-19 in Südkorea ist auf 9.661 angestiegen.Die Zahl der neu bestätigten Fälle fiel erneut unter die 100er-Marke, nachdem zwei Tage in Folge mehr als 100 Fälle gemeldet worden waren.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention wurden am Sonntag 78 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen.31 Fälle wurden in der Hauptstadtregion gemeldet. In Seoul wurden unter anderem wegen Masseninfektionen in einer Kirche 16 neue Fälle gemeldet, 15 in der Provinz Gyeonggi.Die am schwersten betroffene Stadt Daegu meldete 14 neue Fälle, die Provinz Nord-Gyeongsang elf. Drei Neuinfektionen wurden in der Provinz Nord-Chungcheong bekannt, zwei in Gangwon. Jeweils ein Fall wurde in Busan, Nord-Jeolla, Süd-Gyeongsang und Jeju bestätigt.Im Zuge der Quarantänekontrollen von Einreisenden wurden 13 Infizierte festgestellt.Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten stieg um sechs auf 158 an.Die Zahl der genesen aus der Quarantäne entlassenen Infizierten kletterte um 195 auf 5.228. Die Quote der Genesenen stieg auf 54,1 Prozent.