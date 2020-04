G20 wollen bis 15. April Aktionsplan gegen Covid-19 ausarbeiten

Photo : YONHAP News

Die G20-Länder wollen in zwei Wochen einen Aktionsplan für die Reaktion auf Covid-19 vorlegen.Das teilten die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20 am Dienstag (Ortszeit) in einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an eine Videokonferenz mit. Arbeitsgruppen sollten vor ihrem nächsten Treffen am 15. April einen Aktionsplan ausarbeiten, hieß es.Darin wird die Schuldenanfälligkeit armer Länder thematisiert und finanzielle Hilfe für Schwellenländer zugesichert.Die G20-Finanzminister und Zentralbankchefs teilten weiter mit, dass sie in Bezug auf Maßnahmen für die Linderung der Liquiditätsknappheit in Schwellenländern über die Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank diskutiert hätten. Sie vereinbarten auch, mit dem Finanzstabilitätsrat (FSB) zu kooperieren, um die Maßnahmen gegen Covid-19 der einzelnen Länder zu koordinieren. Es handelt sich um eine zur Zeit der globalen Finanzkrise 2008 eingerichtete Organisation für Finanzstabilität, an der sich die G20-Länder beteiligen.Das Treffen am Dienstag fand als eine Folgemaßnahme zum G20-Videogipfel am 26. März statt.